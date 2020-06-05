Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirdikleri kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
05.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:17

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirdikleri kısıtlamaları kaldırmaya devam ediyor.

Macaristan, Avusturya, Çekya ve Slovakya, kendi vatandaşları için karşılıklı ziyaretlerde herhangi bir kısıtlama uygulamama konusunda uzlaşmaya vardı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde Macaristan, Avusturya, Çekya ve Slovakya vatandaşlarının herhangi bir kısıtlama ve teste ihtiyaç duymadan birbirlerinin ülkesini ziyaret edebileceğini bildirdi.

Uygulamanın bu sabah itibarıyla başladığını belirten Szijjarto, "Cuma gününden itibaren negatif virüs testine veya karantinaya ihtiyaç duyulmaksızın Avusturya, Çekya ve Slovakya'ya yolculuk yapılabilecek. Ayrıca 48 saatlik kısıtlamaya da son verildi." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, son birkaç gündür Kovid-19 vakalarında artış gözlenen komşusu Kuzey Makedonya'dan giriş yapacaklara 14 günlük karantina zorunluluğu uygulamasını yeniden yürürlüğe koyarken, Bosna Hersek ve Karadağ'dan gelenlere karantinayı kaldırdı.

Kuzey Makedonya'da son 24 saatte 177 yeni vaka tespit edilirken, 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Hırvatistan'da futbol ligi yeniden başlıyor

Hırvatistan'da mart sonunda askıya alınan 1. Futbol Ligi, bu akşam oynanacak Hajduk Split-İnter Zapresic maçıyla yeniden başlayacak.

Hırvatistan'da kupa maçları, geçen hafta sonu kaldığı yerden yeniden başlamıştı.

Sırbistan'da salgın nedeniyle kurulan kriz masası, açık alanda yapılacak etkinliklerde uygulanan azami 1000 kişilik katılım kısıtlamasını kaldırırken, kapalı alanlardaki kısıtlamayı da 100 kişiden 500 kişiye çıkardı.

Hem açık hem de kapalı alanlardaki etkinliklerde en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralı ise uygulanmaya devam edecek.

Kriz masası, test sonuçları pozitif çıkan ancak herhangi bir hastalık belirtisi bulunmayan kişilerin, 14 gün boyunca kendi evlerinde karantinada kalacağını ve hastaneye yatırılmalarına artık gerek olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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