Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Avrupa'daki birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış hızı düşmeye devam ederken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Avrupa'daki birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış hızı düşmeye devam ederken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Avusturya Sağlık Bakanı Heinz Fassmann, basına yaptığı açıklamada, haftaya çarşambadan itibaren okulda maske kullanımının normalleşme süreci kapsamında kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca virüs nedeniyle ara verilen beden eğitim derslerine de yeniden başlanacağını ifade etti.

Öte yandan, Maliye Bakanı Gernold Blümel, Avrupa Birliği (AB) tarafından salgın hastalığın ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk kurtarma paketi teklifine karşı çıktı.

Blümel, ülkesinin AB bütçesine sağladığı yıllık ekonomik katkı ve kurtarma teklifi nedeniyle yapılacak finansal katkının toplamda bir önceki yıla oranla iki katına yükseleceğini belirterek, bu durum Avusturya için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Avusturya'da virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 685'e, can kaybı 668'e çıktı.

Polonya'da bugünden itibaren bazı kapalı alanlar da dahil açık alanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırılırken, 150 kişiyi aşmayan toplantılara izin verilmeye başlandı.

Polonya'da vaka sayısı 20 bin 376'ya, virüs nedenli ölü sayısı 668'e yükseldi.

Çekya ve Bosna Hersek sınırlarını açıyor

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, 15 Haziran'dan itibaren 7 ülkeye karantina ve Kovid-19 testi zorunluluğu olmaksızın sınırların açılacağını duyurdu.

Petricek, bu çerçevede Avusturya, Almanya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırların koşulsuz olarak açılacağını söyledi.

Hükümetin yeni bir seyahat düzenlemesi hazırlığı içinde olduğunu açıklayan Peticek, ülkeleri salgına ilişkin son durumuna göre sınıflandırılacağını, buna göre, salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ülkelere koşulsuz şekilde seyahat izni verileceğini, salgına ilişkin son durumun istenen düzeyde olmadığı ülkelere seyahat edecek vatandaşlar için negatif Kovid-19 testi ibrazı ya da 2 hafta karantina kuralının uygulanacağını bildirdi.

Petricek, tehlikeli kategorisinde sınıflandırılan, salgının yoğun bir şekilde etkili olduğu ülkeler için sınırların kapalı tutulacağını ifade etti.

Çekya'da vaka sayısı 9 bin 200'e, ölü sayısı ise 319'a ulaştı.

Bosna Hersek de komşu ülkeler Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan ile sınırlarını açma kararı alırken, ülke genelindeki havalimanlarının da 1 Haziran itibariyle faaliyete başlayacağı açıklandı.

Ülkede vaka sayısı 2 bin 495'2 yükselirken, can kaybı 153, iyileşen sayısı da 1831 olarak açıklandı.

Hırvatistan'da ise vaka sayısı son 24 saatte 1 kişi artarak 2 bin 246'ya yükseldi. Ülkede can kaybı 103 olarak belirtilirken, 2 bin 63 kişi de iyileşti.

Kaynak: AA