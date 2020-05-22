Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki yayılması yavaşlarken, ülkeler de yeniden normale dönüş için tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
22.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'daki yayılması yavaşlarken, ülkeler de yeniden normale dönüş için tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) olağanüstü hal (OHAL) ve 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Öte yandan, entite içindeki ilköğretim ve lise son sınıf öğrencilerinin geleneksel mezuniyet törenlerine de grupların 50 kişiyi geçmemesi ve diğer salgın tedbirlerine uyulması şartıyla izin verildi. Törenler, 1 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Ayrıca, yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 günlük zorunlu ev karantinası uygulamasının da entite içinde kaldırıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'teki vaka sayısı 2 bin 372'ye, can kaybı ise 141'e çıkarken, bugüne kadar 1614 kişi sağlığına kavuştu.

İki entiteden Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) vaka sayısı 1013, can kaybı 37 iken, RS'deki vaka sayısı 1339, can kaybı 100 olarak açıklandı. Brcko Özerk Bölgesi'nde ise 4 kişi hayatına kaybederken, virüs bulaşan 16 kişinin tamamı iyileşti.

Sırbistan, artık negatif test sonucu istemeyecek

Sırbistan'da bugünden itibaren ülkeye gireceklerden negatif test sonucu istenmeyecek, 14 günlük zorunlu ev karantinası da uygulanmayacak. Sırbistan'a girecek herkese, sınırlarda yetkililer tarafından ülkede uygulanan tedbirlere ilişkin bazı uyarıcı broşürler dağıtılacak.

Kovid-19 hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireleri kabul eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "bugünün kahramanları" olarak nitelendirdiği sağlık çalışanlarının bu süreçteki çabalarının hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Sırbistan'da 59 gün sonra ilk kez Kovid-19 nedeniyle yeni can kaybı yaşanmazken, vaka sayısı 11 bin 24'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 237 kişi yaşamını yitirdi.

Avusturya'da turizm sektöründe Kovid-19 hazırlığı

Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğü Avusturya'da ise turizm işletmeleri tatil sezonuna hazırlanıyor.

Ülkenin salgını kontrol atına almış, güvenli bir tatil destinasyonu olduğunu kanıtlamak amacıyla bu sektörde temmuz ayına kadar günlük 65 bin test yapılması planlanıyor.

Başbakan Sebastian Kurz, vatandaşları bu yılki yaz tatili için en güvenli ülkenin Avusturya olduğuna ikna etmeye çalışırken, salgının yayılmasını kontrol atına alan ülkelere sınırların açılacağını ancak virüsün etkili olduğu ülkeler için henüz sınırların açılmayacağını ifade etti.

Avusturya'da vaka sayısı 16 bin 436'ya, can kaybı ise 635'e çıkarken, bugüne kadar 15 bin 5 kişi hastalığı atlattı.

Polonya'da ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi için olası tarih 28 Haziran

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenlenmesi öngörülüyor.

Polonya'daki vaka sayısı 20 bin 379'a, can kaybı ise 973'e yükselirken, iyileşen sayısı 8 bin 731 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Haber
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Haber
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP'li Semih Yalçın, minarelerden müzik çalınmasına tepki gösterdi: Bu kirli bir planın işaret fişeği olabilir
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Fenerbahçe'de teknik direktör adaylar ikiye indi: Erol Bulut ve Bjelica
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Önlemler bir hafta erken alınsaydı 36 bin hayat kurtulurdu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
ABD bu olayı konuşuyor! Bir aile yol ortasında 1 milyon dolar buldu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Luis Suarez'den Lautaro Martinez'e uyarı: Barcelona'ya sakın gelme
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 16:46:26. #1.15#
title