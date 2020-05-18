Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşmeye devam ederken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşmeye devam ederken, birçok ülke salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirleri kaldırmayı sürdürüyor.

Kovid-19 nedeniyle dünden itibaren can kaybının yaşanmadığı Avusturya'da ilköğretim okulları kademeli olarak açıldı.

Başkent Viyana'da evsizlerin yaşadığı yurtta bir kişide koronavirüs tespit edildi, 170 kişinin kaldığı yurt karantina altına alındı.

Kovid-19'a yönelik tedbirlerini gevşetmeyi sürdüren Polonya'da da kuaför, güzellik salonu, restoran ve ibadethaneler bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Salgın bulaşan kişi sayısının 18 bin 529'a çıktığı ülkede, can kaybı 925'e ulaştı.

Çek Hava Yollarından ilk sefer

Salgın nedeniyle 12 Mart'ta ilan edilen acil durumun kaldırıldığı Çekya'da, günlük yeni vaka sayısında ciddi oranda düşüş yaşanırken, son verilere göre, virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 475'e, ölü sayısı 298'e çıktı.

Bu arada, yaklaşık iki ay sonra Çek Hava Yolları, 3 farklı ülkeye sefer düzenledi. Ülkedeki özel uçak firmalarının da yakın tarihte faaliyete geçeceği kaydedildi.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic ise diğer Avrupa ülkeleri sınırlarını kademeli bir şekilde açmak istese bile ülkesinin salgın dolayısıyla uygulamaya koyduğu sınır kontrollerini devam ettireceğini söyledi.

Matovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısıtlamaların önemli ölçüde hafifletilmesi gerçekten umut verici ama kapalı sınırların sağladığı savunma duvarıyla ilgili çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Slovakya'da vaka sayısı 1495'e, can kaybı ise 28'e çıktı.

1000'den fazla sığınmacı Sırbistan'dan ayrıldı

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ülkesindeki vaka sayısının 324, can kaybının da 9 olduğunu anımsatarak, "Salgında ülke olarak büyük sorumluluk ve birlik gösterdik. Sağlık sistemimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Sırbistan'da 6 Mayıs'ta kaldırılan olağanüstü halden (OHAL) bu yana 1000'den fazla sığınmacının ülkeden ayrıldığı bildirildi. Göç Dairesi Komiseri Vladimir Cucic, OHAL durumunda 9 binden fazla sığınmacının bulunduğunu, kamplardaki mevcut sayının ise 7 bin 700'ye gerilediğini söyledi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) da bugün itibarıyla şehirlerarası ulaşım faaliyete başladı.

Salgın durumunu sonlandıran Slovenya'da ise kreşler bugünden itibaren faaliyete başladı.

Kaynak: AA