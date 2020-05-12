Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa'nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşerken, Çekya ile Bosna Hersek'te salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle zor günler yaşayan turizm ve yolcu taşımacılığı firmaları protesto düzenledi.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
12.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:04

Avrupa'nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşerken, Çekya ile Bosna Hersek'te salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle zor günler yaşayan turizm ve yolcu taşımacılığı firmaları protesto düzenledi.

Çekya'daki çok sayıda otobüs firması, başkent Prag'da konvoy oluşturarak protesto gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı binası önünde toplanan firmalar, iflas etme noktasına gelen otobüs şirketlerine yeterince destek verilmemesine tepki gösterdi.

Ülkede 19 Mart'tan itibaren uygulanan dışarıda maske takma zorunluluğu gevşetildi. Hükümet, 25 Mayıs'tan itibaren kapalı alanlar dışında maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

Çekya genelindeki bütün kiliselerde, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bir dakika boyunca çan çalındı.

Vaka sayısının 8 bin 177'ye yükseldiği Çekya'da, bugüne kadar 283 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te de turizm ve otelciler protesto düzenledi

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle mağdur durumda olan Bosna Hersek'teki turizm ve yolcu taşımacılığı firmaları ile otelciler, içinde bulundukları ağır ekonomik koşullara dikkat çekmek amacıyla başkent Saraybosna'da protesto gerçekleştirdi.

Ulusal Müze önünde toplanan göstericiler, buraya sembolik olarak valizler bırakırken, ardından otobüsler şehir merkezinde konvoy düzenledi.

Protestonun organizatörleri, hükümetten turizm alanındaki firmalara da destek olunmasını istedi.

Avusturya, Romanya'dan bakıcı getirtiyor

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 623'e, vaka sayısının 15 bin 962'ye ulaştığı Avusturya'da normale dönüş süreci devam ediyor.

Yaşlı nüfusunun yüksek olduğu ülkede, bakıcı ihtiyacını karşılamak üzere Romanya'dan özel tren seferleriyle çalışanlar getirtiliyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün ülkeye giriş yapan ilk gruba Kovid-19 testi yapıldığı ve çalışanların tamamının test sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Bakıcıların ülke genelinde çalışacakları evlere gönderildiği kaydedilen açıklamada, bu hafta da Romanya'dan bakıcı getirileceği bildirildi.

Ülkede salgın süresince bakıcı alanında ciddi sorunlar yaşanmış, komşu ülkelerden gelen çalışanlar hastalık nedeniyle alınan önlemlerden ötürü işlerine ara vermek durumunda kalmıştı. Hükümet, bu alandaki sorunu giderebilmek için askerleri görevlendirmişti.

Sırbistan'da kreşler boş kaldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirleri kaldırmayı sürdüren Sırbistan'da yeniden açılan kreşler, büyük oranda boş kaldı.

Hükümet, yalnızca başka bir seçeneği olmayan çalışan ailelerin çocuklarını kreşe bırakmaları çağrısında bulunurken, dün yeniden çalışmaya başlayan kreşlere çok az sayıda çocuk gitti.

Karadağ'daki geleneksel ayin, bu yıl tedbirlere uygun yapıldı

Karadağ'da her yıl Ortodoks inancına sahip binlerce kişinin katılımıyla 17. yüzyılda inşa edilen Ostrog Manastırı'na yapılan geleneksel yürüyüş, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha az katılımlı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Ostrog Manastırı'na gelen yüzlerce kişi, ayinde dua edip mum yaktı. Ayine gelenlere, maske dağıtıldı.

Tedbirler kapsamında toplu etkinliklerin halen yasak olduğu ülkede, salgın önlemlerine uyulması şartıyla geleneğin bozulmaması adına yürüyüşe ve ayine müsaade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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