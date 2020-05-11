Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa ülkelerinin bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşerken, bazı ülkeler de salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinin bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış hızı düşerken, bazı ülkeler de salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic, önlemler neticesinde ülkede salgının yayılmasının kontrol altına alındığını ve bu sayede tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına devam edileceğini açıkladı.

Bugüne kadar 1457 vakanın görüldüğü ve 26 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bu kapsamda, 20 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde, sinemalar, yüzme havuzları, anaokullar ve ilkokulların açılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Martin Klus ise Slovakya'nın, Çekya ve Avusturya ile ortak sınırlarının yazın açılmasının beklendiğini, Slovakya-Macaristan sınırının açılması konusunun görüşüldüğünü kaydetti.

Çekya'da da Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan sert önlemlerin esnetilmesi sürüyor.

Normalleşme sürecinde ikinci adımın atıldığı ülkede, kafe ve restoranların teras ve bahçeleri hizmete açıldı. Kuaförler, müzeler ve spor salonlarının da açılmasına izin verilen ülkede tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerin gerçekleştiği mekanlar da faaliyete geçti.

İbadethanelerin de açılmasına izin verilen ülkede, halihazırda 100 kişinin üstündeki toplantılara izin verilmiyor.

Öte yandan, Çekya'nın 20 ülkedeki dış temsilciliklerinde yabancılara yönelik yeniden vize ve oturum işlemleri başladı.

Polonya'da futbol takımları antrenmanlara başladı

Polonya Birinci Futbol Ligi takımları, 29 Mayıs'ta başlayacak karşılaşmalar öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlara başlayan oyuncular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkarken, federasyon tarafından lig programı açıklandı.

Sırbistan'da bugün kreşler yeniden faaliyete başlarken, uzmanlar, ilk etapta çalışan ailelerin çocuklarının kabul edileceğini ve çocuklara sağlık raporu çıkartılacağını belirtti.

Karadağ'da da camiler bugün ibadete açıldı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla sınırlı sayıda cemaat kabul edileceği belirtilen camilerde, maske takma zorunluluğu getirildi.

Bulgaristan'daki olağanüstü halin (OHAL) 13 Mayıs'ta kaldırılacağı duyuruldu. Kriz Masası da vakalarda artış olur ve 3 gün üst üste 100'ün altına düşmezse, katı önlemlerin yeniden getirileceğini açıkladı.

Hırvatistan'da ise tedbirlerin gevşetilmesinde bugün 3. aşamaya geçildi. Buna göre, ülkede kafe, restoran, alışveriş merkezleri ve kreşler faaliyete başladı. Okullar da 1 ila 4. sınıf öğrencileri için eğitim hayatına başladı.

Arnavutluk'ta kuaför, diş klinikleri ve alışveriş merkezlerindeki mağazalar açıldı. Ülkede önlemlerin kaldırılmasının ise 18 Mayıs'ta yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA