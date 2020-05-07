Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladıkları tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladıkları tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) dün gece kaldırılmasının ardından, bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu.

Başkent Belgrad'daki toplu taşıma araçlarının yarından itibaren yeniden çalışmaya başlayacağı, ilk etapta yalnızca işe gidenler tarafından kullanılabileceği kaydedildi.

Pazartesi gününden itibaren kreşlerin yeniden açılmasına izin verilirken, okulların uzaktan eğitime devam edeceği aktarıldı.

Kamuya açık alanlarda maske ve eldiven takma zorunluğunun bulunduğu Sırbistan'da, düğün ve doğum günü gibi kutlamalar 15 Haziran'a kadar yasak olacak.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Zoran Mihajlovic, OHAL'in kaldırılmasıyla salgınla mücadelenin en zor kısmını geride bıraktıklarını ve yeni bir sürece girdiklerini belirterek bunun da "virüsle yaşamak" olduğunu ifade etti.

Virüsle mücadelenin sona ermediğinin altını çizen Mihajlovic, "evde kal" çağrısının yerini "sorumluluk sahibi ol" çağrısının aldığını kaydetti.

Sırbistan'daki vaka sayısı 9 bin 791, can kaybı ise 203 olarak açıklandı.

Karadağ'da hastanelerde Kovid-19 vakası kalmadı

Salgından en az etkilenen ülkelerden biri olan Karadağ'da, hastanelerde tedavi gören Kovid-19 vakasının kalmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Berane şehrindeki bir kişinin önceki gün taburcu edildiği, salı gününden itibaren hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören hiç kimsenin kalmadığı ifade edildi.

Bugüne kadar 265 kişinin tamamen sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, hala aktif 55 Kovid-19 vakası bulunduğu ve bunların tamamının durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin evlerinde sürdüğü bildirildi.

Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) tarafından yapılan açıklamada, seçimin posta yoluyla başka bir tarihte yapılacağı, yeni tarihin ise en yakın zamanda açıklanacağı duyuruldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 733'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı da 14 bin 740'a çıktı.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkede salgına karşı yürütülen mücadelenin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek son iki haftada günlük yeni vaka oranının yüzde 0,04 seviyelerinde seyrettiğini, yoğun bakımdaki hasta sayısının da 92'ye düştüğünü söyledi.

Halka kan bağışı yapmaları çağrısında bulunan Anschober, özellikle Kovid-19 bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların yapacağı kan bağışlarının hastaların iyileşmesinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Avusturya'daki vaka sayısı 15 bin 655'e, can kaybı 609'a çıktı.

Slovakya'da okullar kademeli açılacak

Bugüne kadar 1445 vakanın tespit edildiği ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Slovakya'da da tedbirler gevşetiliyor.

Slovakya Sağlık Bakanı Branislav Gröhling, salgın dolayısıyla kapatılan okulların kademeli olarak açılmasının planlandığını açıkladı.

İlk etapta anaokulu ve ilkokulların açılmasının planlandığını bildiren Gröhling, diğer sınıfların okula geri dönüşleri hakkında daha sonra karar verileceğini ifade etti.

Slovakya'da, açık spor alanları, restoranların teras bölümleri, kiliseler, müzeler ve bazı küçük alışveriş merkezlerinin de yeniden açılmasına izin verildi.

Bulgaristan'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 54 artarak 1811'e yükselirken, can kaybı da 84 oldu.

Başbakan Boyko Borisov, günlük yeni vaka sayısının 100'e ulaşması durumunda, salgınla ilgili gevşetilmiş önlemlerin yeniden sıkılaştırılacağını vurguladı.

Kaynak: AA