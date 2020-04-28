Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılma hızının yavaşlamasının ardından bazı Avrupa ülkeleri tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
28.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:00

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılma hızının yavaşlamasının ardından bazı Avrupa ülkeleri tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor.

Sırbistan'da 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından bugün ilk kez meclis toplantısı yapıldı. Toplantı öncesinde katılımcıların ateşi ölçüldü, milletvekilleri maske ve eldiven taktı.

Başbakan Ana Brnabic, burada yaptığı konuşmada, salgının en başından beri iki temel hedefleri olduğunu belirterek, bunlarının ilkinin sağlık sitemini, ikincisinin de yaşlı ve kronik hastalığı olanların yaşamlarını korumak olduğunu söyledi.

Vaka/ölüm oranlarına bakıldığında yüzde 1,9 ile Sırbistan'ın bölge ülkeleri arasında en iyi durumda olduğunu dile getiren Brnabic, yapılan test sayısında ise ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Bu arada tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam eden Sırbistan'da mayıs ayının ilk haftasında önce şehirler arası, ardından şehir içi ulaşımın yeniden başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Karadağ'da 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi

Karadağ'da son 2 gündür yeni vaka tespit edilmediği açıklandı.

Kamu Sağlığı Enstitüsü verilerine göre, bugüne kadar 321 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bunların 189'u sağlığına kavuştu, 7'si hayatını kaybetti. Karadağ'da halen 125 aktif vaka bulunduğu bildirildi.

Tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam eden Bosna Hersek'te de Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde bugünden itibaren bazı küçük dükkanların açılmasına izin verildi.

Almanya'da bir huzurevi boşaltıldı, bir mülteci yurdu karantinaya alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir huzurevi, 18 kişide yeni Kovid-19 görülmesi üzerine boşaltıldı.

Berlin İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Lichtenberg semtindeki huzurevinin boşaltıldığı ve burada kalan 76 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Köln Belediyesinden yapılan açıklamada ise Bonn kentindeki bir yurtta kalan mültecilere Kovid-19 testi yapıldığı ve 40 kişinin testinin pozitif çıktığı, yurdun karantinaya alındığı kaydedildi.

Doktorlar tıbbi malzeme eksikliğine dikkat çekti

Doktorlar, ülkede maske, eldiven ve önlük gibi koruyucu kıyafet ve tıbbi malzemelerin eksikliğine dikkat çekmek için internet üzerinden protesto başlattı.

Doktorların önlüksüz fotoğraflarını internete koyduğu protestoya katılan bir doktorun, "Ben yaraları dikmeyi öğrendim, şimdi niye maskeleri dikmeyim?" yazılı biz döviz taşıdığı görüldü.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 önlemlerine uyma çağrısında bulunarak, vakaların yeniden artmasını istemediklerini kaydetti.

Wieler, Almanya'da şu an Kovid-19 taşıyan bir kişinin, virüsü ortalama 1 kişiye bulaştırdığını belirterek, bu sayıda geçen haftaya göre artış görüldüğüne işaret etti.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının arttığı bazı Avrupa ülkelerindeki vaka/ölüm sayıları ise şöyle:

"İsviçre 29 bin 264/1677, Portekiz 24 bin 27/928, İsveç 18 bin 926/2 bin 274, Avusturya 15 bin 357/569, Polonya 12 bin 89/570, Romanya 11 bin 616/650, Danimarka 8 bin 851/427, Sırbistan 8 bin 275/162, Çekya 7 bin 449/223, Finlandiya 4 bin 740/193, Macaristan 2 bin 649/291, Yunanistan 2 bin 534/136, Hırvatistan 2 bin 39/59, Bosna Hersek 1585/63, Slovenya 1408/86, Kuzey Makedonya 1399/65, Bulgaristan 1387/58."

Kaynak: AA

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