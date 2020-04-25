Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Sırbistan Karadağ, Avrupa, Güncel, Haber

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ederken salgın hızının yavaşladığı bazı ülkeler de tedbirleri kademeli olarak kaldırıyor.

25.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:16
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam ederken salgın hızının yavaşladığı bazı ülkeler de tedbirleri kademeli olarak kaldırıyor.

Kovid-19 nedeniyle vaka sayısının 7 bin 273'e, can kaybının ise 215'e çıktığı Çekya'da, virüsün günlük yayılma hızı yüzde 1'in altına düştü. Kademeli olarak tedbirlerin kaldırıldığı Çekya'da, salgın nedeniyle ara verilen tren seferlerinin yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Çekya Demiryollarından yapılan açıklamada, ülke içinde uzun seferlerin yeniden başlatıldığı duyuruldu.

Vaka sayısının 11 bin 67'ye, can kaybının ise 499'a çıktığı Polonya'da ise Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski, anaokulu ve ilköğretim okullarının 24 Mayıs'a kadar kapalı tutulacağını belirterek salgın nedeniyle okullarda normale dönmenin henüz mümkün olmadığını söyledi.

Sırbistan, İtalya'ya tıbbi yardım gönderdi

Balkan ülkelerinden Sırbistan, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya'ya 2 milyon maske, 100 bin tulum ve 1 milyon çift eldiven gönderdi. Yardımları taşıyacak uçakları uğurlamaya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, tıbbi malzemelerin bulunduğu kutulardan birinin üzerine İtalyanca "Birlikte kazanacağız. Cesur ol İtalya, Sırbistan sizinle beraber." yazdı.

Can kaybının 151'e, Kovid-19 vakalarının sayısının ise 7 bin 779'a yükseldiği Sırbistan'da, Negotin beldesindeki bir huzurevinde kalan 30 kişide virüs tespit edildi. Bu arada, salgın tedbirlerini gevşetmeye devam eden Sırbistan'da pazartesiden itibaren kuaför ve spor salonları da yeniden faaliyete başlayacak.

Tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam eden Hırvatistan'da ise mayıs ayının başından itibaren dini ibadetlere izin verileceği ve toplu taşımanın yeniden başlatılacağı açıklandı.

Karadağ'da yeni vaka tespit edilmedi

Bu arada, Avrupa'da Kovid-19'un en son görüldüğü ve vaka sayısının 319 olarak açıklandığı Karadağ'da dünden beri yeni vaka tespit edilmedi. Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 158 test yapıldığı ve bunların tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının arttığı bazı Avrupa ülkelerindeki vaka/ölüm sayıları şöyle:

"İsviçre 28 bin 894/1593, Portekiz 23 bin 392/880, İsveç 18 bin 177/2 bin 192, Romanya 10 bin 635/579, Danimarka 8 bin 445/418, Finlandiya 4 bin 475/177, Macaristan 2 bin 443/262, Hırvatistan 2 bin 16/54, Bosna Hersek 1486/57, Slovenya 1388/81, Kuzey Makedonya 1367/59."

Kaynak: AA

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