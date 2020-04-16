Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa genelinde artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılması önlemek amacıyla tedbirler almayı sürdürüyor.

16.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:18
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa genelinde artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılması önlemek amacıyla tedbirler almayı sürdürüyor.

Avusturya basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Steiermark eyaletindeki bir huzurevinde gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasında bulunan yaşlı yakınları, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği gerekçesiyle kuruluşun yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haberlerde, söz konusu huzurevinde yapılan testler sonucunda 40 kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen işletmenin gerekli tedbirleri almadığı ve bu nedenle huzurevinde kalan 6 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, ülkedeki 900'ün üzerinde huzurevi ve yaşlı bakımevinde Kovid-19 testleri yapılacağını belirterek, yaklaşık 130 bin kişinin testten geçirileceğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle uçak seferlerini durduran Avusturya Havayolları (AUA), bu kararını iki hafta daha uzatarak 17 Mayıs'a kadar seferlerin yapılmayacağını duyurdu.

Avusturya'daki vaka sayısı 14 bin 420, Kovid-19 kaynaklı can kaybı ise 410 olarak açıklandı.

Polonya'da maske zorunluluğu

Kovid-19 bulaşanların sayısının 7 bin 771'e, can kaybının ise 292'ye çıktığı Polonya'da, salgınla mücadele kapsamında kamuya açık yerlerde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowksi, virüsün nasıl bir gelişme göstereceğine dair öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını belirterek, salgına karşı bir aşı bulunana kadar mevcut durumun süreceğini söyledi.

Öte yandan, Çekya'da 23 Mart'tan itibaren ilk kez hastaneler, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte can kaybı yaşanmadığını rapor etti. Bugüne kadar 6 bin 303 kişide Kovid-19 tespit edilen Çekya'da 166 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği öncülüğünde öğrencilere yardım

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci değişim programı ile Çekya'ya gelen ve salgın mağduru olan ya da zor durumda kalan onlarca Türk öğrencinin bir aylık ihtiyaçlarını temin ettiklerini bildirdi.

Bağış, uzaktan eğitimine devam edebilmesi için bir öğrenciye dizüstü bilgisayar ve bir kişiye de kalacak yer sağlandıklarını aktardı.

Büyükelçi Bağış, büyükelçilik çalışanlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na özveriyle destek olmalarından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sırbistan'da 4 polis Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, ülke medyasına yaptığı açıklamada, 180'e yakın emniyet mensubunda Kovid-19 tespit edildiğini aktararak, 4 polisin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Malezya, Çin ve Macaristan'dan Bosna Hersek'e gönderilen tıbbi malzeme yardımları, ülkeye ulaştı. Malezya'dan 2 milyon maske, Macaristan'dan maske ve koruyucu önlük, Çin'den ise solunum cihazı, eldiven, maske ve koruyucu önlük gönderildi.

Kovid-19'a dair verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 26 bin 422/1269, Portekiz 18 bin 841/629, Romanya 7 bin 707/392, Norveç 6 bin 798/150, Danimarka 6 bin 879/321, Finlandiya 3 bin 369/72, Yunanistan 2 bin 192/102, Hırvatistan 1791/35, Macaristan 1652/142, Slovenya 1268/61, Bosna Hersek 1167/43, Kuzey Makedonya 974/45, Bulgaristan 783/37, Arnavutluk 518/26, Karadağ 290/4."

Kaynak: AA

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