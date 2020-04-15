Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sırbistan Karadağ, Makedonya, Avrupa, Güncel

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgının daha fazla yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldı.

15.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:22
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgının daha fazla yayılmasını engellemek adına yeni tedbirler aldı.

Sırbistan'da son 24 saatte 408 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülke genelinde virüs bulaşanların sayısı 4 bin 873'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 5 artarak 99 oldu.

Ortodoks inancına sahip kişilerin yoğun bulunduğu Balkanlar'da hafta sonu kutlanacak Paskalya nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Kuzey Makedonya'nın ardından Sırbistan'ın da 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçeceği bildirildi. Buna göre, cuma günü 17.00'den salı günü 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İrinej ile telefonda görüşen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağına dini törenler nedeniyle ara verilmesinin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, ülke genelinde Kovid-19 bulaşan sağlık çalışanlarının sayısının 557 olduğunu, bunların 360'ının hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

İtalya'nın komşularından Slovenya'daki can kaybı 61'e yükselirken, vaka sayısı 28 artarak 1248'e ulaştı. Slovenya'da yeni vaka sayılarında gözlenen düşüş bugün de devam etti.

Ljubljana Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü, salgının boyutunu daha iyi gözlemlemek amacıyla ülke genelinde "rastgele" antikor testleri uygulanması kararı aldığını açıkladı.

Hırvatistan'daki Kovid-19 vakalarının sayısı 1704'e, can kaybı ise 31'e çıkarken başkent Zagreb'deki bir yaşlı bakımevindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Avusturya'da spor etkinliklerinde tedbirler gevşetiliyor

Kovid-19 vakalarının sayısının 14 bin 286, can kayıplarının ise 393 olarak açıklandığı Avusturya'da tedbirlerin gevşetilmesi yönünde harekete geçen hükümet, spor alanında da bazı önlemleri esnetme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Spor Bakanı Werner Kogler, tenis, golf, binicilik gibi dış mekan sporlarının 1 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyularak yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

Kogler, çeşitli alanlardaki profesyonel sporcuların antrenman yapmalarına olanak sunulacağını, özellikle Birinci Futbol Ligi takımlarının gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayabileceğini belirterek, antrenmanlar öncesinde tüm sporcuların Kovid-19 testi yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Uzun bir süre tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz yapılacağını belirten Kogler, mayıs sonu gibi futbol ligi maçlarının yeniden yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Çekya'da okullar yaz tatiline kadar kapalı kalacak

Vaka sayısının 6 bin 151, can kaybının ise 163'e yükseldiği Çekya'da, okulların yaz tatili öncesinde tam olarak açılmayacağı duyuruldu.

Hükümet, yalnızca belirli sınavlara katılacak öğrencilere okul kapılarının açılacağını bildirdi.

Malta Halk Sağlığı Kurumu Yetkilisi Prof. Charmaine Gauci, ülkede 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayının 399'a çıktığını söyledi.

Bugüne kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği Malta'da, son 24 saatte tespit edilen 6 yeni vakadan 3'ünün Hal Far'daki göçmen merkezinde kalan düzensiz göçmenler olduğu açıklandı.

İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 170 kişi artarak 1203'e yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayı da 11 bin 927 olarak kaydedildi.

Kovid-19'a dair verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 26 bin 336/1221, Portekiz 18 bin 91/599, Polonya 7 bin 408/268, Romanya 7 bin 216/362, Norveç 6 bin 740/145, Danimarka 6 bin 681/309, Finlandiya 3 bin 237/72, Yunanistan 2 bin 170/101, Macaristan 1579/134, Bosna Hersek 1110/41, Kuzey Makedonya 974/45, Bulgaristan 735/36, Arnavutluk 494/25, Kosova 387/9, Karadağ 288/4."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi Haberler
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Balkonundan 'Doymadım' şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
Balkonundan "Doymadım" şarkısını seslendiren esrarengiz kişi, ilçede gündem oldu
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
IMF'den 'mali dengelerin kötüleşeceği' uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu
Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Şehit çocuğu: Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış gibi hissettim
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Süleyman Soylu Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Ece Erken Ümit Besen Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Rüştü Reçber Sergen Yalçın Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İnfaz Nisan Milli Instagram
Şu an buradasınız: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 17:30:17. #1.14#
title