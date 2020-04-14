Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
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Sırbistan Karadağ, Hükümet, Avrupa, Güncel

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri hafifletmeye başladı.

14.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:24
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı artmaya devam ederken, bazı ülkeler salgınla mücadele kapsamında aldıkları tedbirleri hafifletmeye başladı.

Karadağ'da hükümet, başkent Podgorica'nın yanı sıra Bar ve Berane şehirlerindeki bazı spor salonlarının salgınla mücadele kapsamında geçici hastanelere dönüştürülmesini kararlaştırdı.

Muhalefetin "binlerce Karadağlı yurt dışında mahsur kaldı" iddiaları üzerine yazılı açıklama yapan Karadağ İçişleri Bakanlığı, 17 Mart'tan itibaren 1618 vatandaşın hava yoluyla, 8 bin 624 vatandaşın ise kara yoluyla ülkelerine getirildiklerini duyurdu.

Karadağ Emniyet Genel Müdürü Veselin Veljovic, Ortodoks inancına göre bu hafta sonu kutlanacak Paskalya dolayısıyla toplu dini törenlerin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini, daha önce alınan kararlar gereği bu törenlere sadece din görevlilerinin katılabileceğini söyledi.

Öte yandan, tamamen karantina altına alınan Tuzi şehrindeki tedbirlerin 21 günün ardından hafifletilmesine karar verildi. Tuzi'de 8.00-14.00 saatlerinde aile bireylerinden bir kişinin dışarı çıkabileceği, ayrıca eczane ve marketlerin de hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

Can kaybının 56'ya, virüs bulaşan kişi sayısının ise 1220'ye çıktığı Slovenya'da da hükümet, gelecek haftadan itibaren bazı tedbirlerin hafifletilmesi yönünde karar alırken, bu kararın tam olarak neleri kapsayacağı belirtilmedi.

Çekya'da vatandaşlara seyahat izni

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri hafifletmeye başlayan bir diğer Avrupa ülkesi de Çekya oldu. Çekya'da bugünden itibaren halkın seyahat etmesine izin verildi. Acil durumun nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı Çekya'da, yurt dışına çıkan kişilerin ülkeye girişlerde 14 günlük karantina sürecine uymaları gerekecek.

Çekya'daki vaka sayısı 6 bin 59'a çıkarken, can kaybı 144 olarak açıklandı.

Vucic, Şi ile görüştü

Salgından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan'da, bugün 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 94'e yükselirken vaka sayısı da 411 artarak 4 bin 465'e çıktı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgını ile mücadeleyi ele aldı. Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in desteğiyle Belgrad ve Niş şehirlerinde kurulan laboratuvarların Sırbistan'ın salgınla mücadelesine önemli katkı sunacağı bildirildi.

Hırvatistan'da Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirme yapacak "Andrija" isimli dijital asistan tanıtıldı. Whatsapp üzerinden hizmet verecek dijital asistanın, ülkedeki sağlık çalışanlarına salgınla ilgili gelişmelere dair bilgiler vermesi ve insanlara Kovid-19 belirtileri hakkında yardımcı olması amaçlanıyor.

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros, ülkedeki toplam vaka sayısının 1704'e, can kaybının ise 29'a çıktığını duyurdu.

Polonya'da kan bağışı çağrısı

Bugüne kadar 7 bin 49 vakanın tespit edildiği, 251 kişinin hayatını kaybettiği Polonya'da da doktorlar, Kovid-19 bulaştıktan sonra iyileşen kişilere kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Öte yandan, Polonya'nın Çin'den satın aldığı 7 milyon maske, çok sayıda koruyucu önlük ve kask ülkeye ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiği Malta'da ise vaka sayısı 9 artarak 393'e yükselirken, Malta Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Charmaine Gauci, ülkede Kovid-19 vakalarında henüz zirveye ulaşılmadığını söyledi.

Kovid-19'a dair verilerin derlendiği "Worldometer" sitesine göre bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"Portekiz 17 bin 448/567, Romanya 6 bin 879/346, Norveç 6 bin 605/134, Danimarka 6 bin 496/299, Finlandiya 3 bin 161/64, Yunanistan 2 bin 145/99, Macaristan 1512/122, Estonya 1373/31, Bosna Hersek 1083/40, Litvanya 1070/24, Kuzey Makedonya 908/44, Slovakya 835/2, Bulgaristan 695/35, Letonya 657/5, Arnavutluk 475/24."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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