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Sırbistan Karadağ, Avrupa, Polis, Güncel

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerini de etkilemeye devam ediyor.

28.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:12
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınına karşı önlemler artırılıyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa ülkelerini de etkilemeye devam ediyor.

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülke genelinde 43 bine yakın Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı 7 bin 697'ye, can kaybı 68'e çıktı.

Vorarlberg eyaletindeki bir huzurevinde 16 kişide virüs tespit edilirken, Steiermark eyaletinde alınan önlemlere aykırı olarak düzenlenen doğum günü kutlaması polis tarafından dağıtılarak, düzenleyenlere yasal işlem uygulandı.

Avusturya'da salgınla mücadele kapsamında yürürlüğe giren tedbirlere uymayanlara 3 bin 600 avroya kadar para cezası verilebiliyor.

Virüs nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği Polonya'da virüsün bulaştığı kişi sayısı da bin 436'ya yükseldi.

Salgının ekonomiyi de olumsuz etkilediği Polonya'da, ekonomik yardım paketi meclisten geçti. Yardım paketi işlerin korunması, girişimcilere destek olunması ve virüs nedeniyle büyük kayıp yaşayan iş kollarına likidite desteği sağlanmasını kapsayacak.

Çekya Cumhurbaşkanı Zeman genel affa "hayır" dedi

Çekya'da virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin 411'e çıkarken, can kaybı 11 oldu. Ülke genelinde 36 binin üzerinde test yapıldığı açıklandı.

Öte yandan, salgının cezaevlerinde yayılmasını önlemek amacıyla af önerisi, Cumhurbaşkanı Milos Zeman tarafından reddedildi.

Can kaybının 7 olduğu Finlandiya'da, virüs bulaşanların sayısı bin 164'e yükselirken, tedbirler kapsamında, başkent Helsinki bölgesine giriş-çıkışlar meclis kararıyla sınırlandırıldı. Polis, 30 kontrol noktasında giriş ve çıkışları denetlemeye başladı.

Belçika'da can kaybı 353 oldu

Belçika'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte bin 49 artarak 7 bin 284'e ulaşırken, can kaybı da 64 artışla 353'e çıktı. Kovid-19 belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı ise son bir günde 575 artarak 3 bin 717'ye ulaştı.

Vaka sayısının 343'e, can kaybının ise 11'e yükseldiği Macaristan'da, hükümet tarafından alınan önlemler kapsamında, Macar petrol şirketi MOL'un, günlük 50 bin litre dezenfektan üreteceği açıklandı.

Henüz can kaybı yaşanmayan Slovakya'da, virüs bulaşan sayısı 269'a çıktı.

Sırbistan'da spor ve fuar alanları geçici hastaneye dönüştürülüyor

Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği Sırbistan'da, virüs bulaşan kişi sayısı bu sabah itibarıyla 528 oldu.

Başkent Belgrad'daki fuar alanının geçici hastaneye dönüştürülmesinin ardından, ülkenin en kalabalık şehirlerinden Novi Sad ve Niş'teki spor salonlarının da Kovid-19 hastaları için geçici hastaneye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

Tıbbi malzemelerin gelmeye devam ettiği Sırbistan'da, ülke medyasında yer alan haberlere göre, yakın zamanda yerli üretim solunum cihazı yapımına başlanacağı bildirildi.

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a solunum cihazı alımı için 1 milyon avro bağışladığını açıkladı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, dünyanın farklı ülkelerindeki havalimanlarında mahsur kalan tüm Sırbistan vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu.

Diğer bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:

"Hırvatistan 635/ 4, Arnavutluk 197/ 10, Bosna Hersek 258/ 4, Slovenya 684/ 9, Kuzey Makedonya 219/ 3, Kosova 88/ 1, Bulgaristan 313/ 5, Karadağ 82/ 1."

Kaynak: AA

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