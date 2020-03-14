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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Wuhan, Güncel

Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ölümleri artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse Avrupa'nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor.

14.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:26
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 ölümleri artıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse Avrupa'nın tamamına yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor.

Yunanistan'daki vaka sayısı 192'ye, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu ülkedeki ölüm vakası 3'e yükseldi.

İtalya'nın ardından Avrupa'da virüsten en fazla etkilenen ülke olan İspanya'da ise vaka sayısı 5 bin 200'e, ölenlerin sayısı 133'e çıktı. Sadece Madrid'de virüsten 86 kişi yaşamını yitirdi.

İsveç'te Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 820'ye ulaşırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 602'ye yükselirken, bu rakam Çekya'da 150, Polonya'da 84, Slovakya'da 32 ve Macaristan'da ise 25 oldu.

İsviçre'de pozitif vaka sayısı 1359'a, ölenlerin sayısı 11'e ulaştı.

Vaka sayıları, Balkan ülkelerinden Sırbistan'da 41'e, Hırvatistan'da 37'ye ve Bosna Hersek'te 18'e çıktı.

"Limon kolonyası en çok aranan ürün"

Almanya'nın başkenti Berlin'de salgın nedeniyle paniğe kapılanlar, marketlerde makarna ve pirinç gibi uzun ömürlü gıda ürünleri ile hijyen malzemeleri, kolonya ve tuvalet kağıdı gibi temizlik ürünlerine yoğun ilgi gösterdi.

Schöneberg ilçesinde süpermarket işleten İbrahim Öztürk, 30 yıldır gıda işiyle uğraştığını belirterek, "İlk defa böyle bir anormal ve olağanüstü durum yaşıyoruz." dedi.

Alman müşterilerin de kolonya aradıklarını aktaran Öztürk, "Artık markaya filan bakılmıyor. Limon kolonyası en çok aranan ürün. Dün 500 civarında bulduk. Daha tezgaha koymadan tükendi." diye konuştu.

Öztürk, 2 haftadır makarna, un ve yaş mayanın yok sattığını kaydederek, "Vatandaş, tuvalet kağıdı stoku yapıyor. Polonya'dan tuvalet kağıdı bulduk, tükendi. Türkiye'den gelen tuvalet kağıdı bile sattık. Mal tedarik etmede sıkıntımız var. Birçok ürünün yerine mal koyamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz"

10 yıldır babasıyla süpermarket işleten Alper Öztürk de makarna ve pirinç gibi ürünleri tedarik etmede sıkıntı yaşamaya başladıklarını dile getirerek, "İki haftadan beri tuvalet kağıdı, un, pirinç tedarik edemiyoruz. Stoklar da boşalmaya başladı." dedi.

Alışveriş yapan Serkan Yazıcı ise herkes de panik havası oluştuğunu, bu nedenle marketlere hücum edildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Hijyen malzemesi bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bulunduğumuz muhitte tüm marketlerde aynı sıkıntı var. Çocukları düşünerek alışveriş yapıyoruz. Daha da ürünler tükenirse, biz de önlemimizi alacağız. Olmazsa eski zamanlara döneceğiz, ekmeğimizi kendimiz yapacağız."

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Kaynak: AA

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Manşet

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