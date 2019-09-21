Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?

Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?

Avrupa’da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler.

21.09.2019 10:15
Avrupa ülkelerinde cinsel rüşt yaşı kaç?

En son Belçika'da ceza yasasında yapılan değişiklikle 16 olan cinsel ilişkide rıza yaş sınırı 14'e düşürülmüştü. Ancak söz konusu düzenlemeye göre bu yaştaki birinin ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazlaysa yaşı büyük olan tecavüz suçuyla yargılanacak.


Avrupa'da cinsel rüşt yaşı ülkeden ülkeye farlılık arz ediyor. Avusturya, Almanya, ve İtalya'nın da aralarında olduğu ülkeler cinsel rüşt yaşının en düşük olduğu yerler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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