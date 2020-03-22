Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor
Avrupa'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
22.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:13
Avrupa'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
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Kaynak: Dunya.com