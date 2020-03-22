Avrupa ülkeleri tedbirlerini artırıyor Avrupa'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Avrupa'yı etkileyen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı her geçen gün yükselmeye, salgının daha fazla yayılmasını önlemek isteyen ülkeler de tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Kaynak: Dunya.com