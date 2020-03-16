Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmelerin kapatılmasıyla şehir sokakları ıssızlaştı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmelerin kapatılmasıyla şehir sokakları ıssızlaştı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor