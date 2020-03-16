Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Klinik Merkezi önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çadırları kuruldu.
16.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:39
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Klinik Merkezi önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık çadırları kuruldu.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırırken vaka sayıları da yükseliyor