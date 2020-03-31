Avrupa ülkeleri ilk INSTEX işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderdi E3 ülkelerinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'nın (INSTEX şirketi) ilk işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderildi.

E3 ülkelerinin (Almanya, İngiltere ve Fransa) İran'la ticaret için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı'nın (INSTEX şirketi) ilk işleminde İran'a tıbbi ürünler gönderildi.

E3 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, INSTEX'in ilk işleminin, Avrupa'dan İran'a tıbbi ürünler ihraç edilerek başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Tıbbi ürünlerin İran'a ulaştığına yer verilen açıklamada, "INSTEX, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) koruma çabalarının bir parçası olarak, Avrupa ve İran arasındaki ticarette meşru çerçevede sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdi ilk işlem tamamlandı. INSTEX ve İranlı mukabili Özel Ticaret ve Finans Enstitüsü (STFI), daha fazla işlem üzerinde çalışacak ve mekanizmayı geliştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019'da INSTEX'i kurmuştu.

Avrupalı şirketleri İran ile ticarette ABD yaptırımlarından korumayı, İran ile nükleer anlaşmayı ve ticareti meşru çerçevede devam ettirmeyi amaçlayan INSTEX'e 1 Aralık 2019'da Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ile İsveç'in hissedar olarak katıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA