Avrupa Uçuşlarında Yüzde 50'ye Varan Aksama

Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa'daki uçuşlarda gecikme yaşanıyor.

Eurocontrol teknik arıza sonucu yaşanan gecikmelerden Avrupa'daki uçuşların yarısının etkilenebileceğini açıkladı. Bu, 15 bin uçuşta gecikme yaşanabileceği anlamına geliyor.

Açıklamada, teknik sorunun herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmadığı kaydedildi.

Mevcut arızadan İstanbul çıkışlı uçuşlar da etkilendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda 20 dakika ile 1 saat 50 dakika gecikmeler yaşanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) da yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşanacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

https://twitter.com/BilalEksiTHY/status/981171897323872258

Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltıldığını duyuran Eurocontrol, seferlerin Salı akşamı normale dönmesinin beklendiğini açıkladı.