Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli
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Türk Hava Yolları, Almanya, Fransa, Avrupa, Güncel

Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli

Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar...

13.03.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:45
Avrupa uçuşlarına korona virüs engeli

Türk Hava Yolları (THY), son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlenen uçuşların 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen korona virüs için önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz.

Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir" denildi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

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Kaynak: İHA

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