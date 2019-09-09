Avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

09.09.2019 21:52
Avrupa üçüncüsü tekerlekli sandalye basketbol takımı yurda döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Türkiye Milli Takımı kafilesi, yurda döndü.

Polonya'da düzenlenen organizasyonu üçüncülük maçında Almanya'yı mağlup ederek üçüncü sırada noktalayan milliler, İstanbul'a geldi. Saat 18.45'te İstanbul Havalimanı'na ayak basan millileri federasyon yetkilileri ve sporcu yakınları karşıladı.

Kaynak: DHA
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