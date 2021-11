Avrupa üçüncüsü özel sporcu Musa'nın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

MERSİN (DHA) - MERSİN'de 3 yılda judo sporunda kendisini geliştiren down sendromlu Musa Alan (18), İtalya'da 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda üçüncülük elde etti. Özel sporcu Musa'nın şimdiki hedefi ise 2022'de Portekiz'de düzenlenecek olan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olmak.

Musa Alan, 3 sene önce judo sporuyla tanıştı. Kendisi gibi özel çocuklarla birlikte spor yapan Musa, hem sosyal hayata karışıp hem de yeni arkadaşlıklar edinirken judo sporunda da kendisini geliştirdi. Musa, İtalya'nın Ferrara şehrinde yapılan 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi şampiyonada temsil etti. 60 kiloda mindere çıkan Musa, T21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Özel sporcu Musa'nın hedefi 2022'de Portekiz'de düzenlenecek olan ve down sendromluların olimpiyatları olarak adlandırılan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olmak.