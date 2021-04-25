Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım"
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Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım"

Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: 'Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım'
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım." dedi.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım." dedi.

Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında Avrupa kıtasından son boş kotayı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçi, "Olimpiyat kotası da aldım. Bugün de barfiks aletinde bronz madalya kazandım. Çok mutluyum. Gerçekten olimpiyatlarda daha güçlü olacağım, daha madalyalar alacağım inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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