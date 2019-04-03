Avrupa, Türk şirketlerle 'kalkınıyor'
EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.
EBRD, son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye'deki yatırımlarını 11 milyar euronun üzerine çıkardı.
Kaynak: Dunya.com