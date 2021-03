Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız: ATFF, Türk gençleri için çok önemli

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Avrupa'da Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ettiklerini ifade eden Ayhan Yıldız, "Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanıyım. 7 Nisan 2019'da ATFF'yi fikir babası olarak kurduk. 2020'nin 7'nci ayından beri genel başkanım. Avrupa'da arkadaşlarımla güzel çalışmalar yapıyoruz, çok da başarılıyız. Son olarak Nihat Özdemir başkanımıza ziyarette bulunduk. Kendileri bizi kabul etti. Çalışmalarımızla ilgili bilgiler verdik. Logo olarak bir çalışma yapmıştık ve kabul edildi. Avrupa'da Türkiye'yi başarılı şekilde temsil ediyoruz. 40 yıldır, bugüne kadar böyle bir oluşum olmamıştı. ATFF, Avrupa'daki Türk gençleri için çok önemli. Biz burada her konuda hizmet veriyoruz. Önemli olan bizim gençlerimizin yanında olmak. Onların düşüncelerini, isteklerini, sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu konuda ekip olarak çalışıyoruz" diye konuştu."İSTERİZ Kİ BAZI TÜRK HOCALARIMIZ, AVRUPA'DA STAJ YAPSINLAR"Avrupa'daki sistemin oturduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ayhan Yıldız, "Nihat başkanımızdan tam destek aldık. En yakın zamanda, pandemi dönemi bittikten sonra bizi Avrupa'da ziyaret edecek. Kendileri bizim çalışma alanlarımızı değerlendirecek. Daha da önemlisi olan, Avrupa'da 350'ye yakın Türk takımı var. Bunlar belli klasmanlarda oynamakta. Üst kümelerde oynayanlar da var, alt liglerde olan da. Hatta gurur duyduğumuz Münih Türkgücü var. Şu anda Almanya 3'üncü Ligi'nde yer alıyor. Biz de diyoruz ki neden Almanya'da sadece Münih Türkgücü 3'üncü Lig'de oynasın. Birçok takımın o liglerde oynama şansı var. Bunlarla ilgili birçok çalışmamız oldu. 70'in üzerinde takımı kendi bünyemize bağladık şu anda, anlaşmalar imzaladık. Bu takımlara her konuda yardımcı oluyoruz. Ekibimizde aynı zamanda Erol Koloğlu var. Geçmişte milli takıma 20, 25 yıl hizmet vermiş. Hamit'i, Yıldıray'ı turnuvaları yapıp, milli takıma kazandırdı. Aynı şekilde bıraktığı yerden daha güçlü şekilde bütün Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Burada çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz ki bu da pandemi döneminden sonra. Türkiye'de altyapı sorunları hala devam etmekte. Avrupa'daki sistem oturmuş. Bu sistemi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Gençlerin yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. En azından Avrupa'da herkes milli takımda oynayacak diye bir şey yok. Biz onların yanında olduğumuz zaman hem örf ve adetlerini yaşatmış oluyoruz, hem de aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nda oynama şansları olur. Daha kolay karar verme imkanları var. En kötüsü Türkiye liglerinde başarılı olma şansları var. Burada Avrupa'da bizim için önemli olan Türk gençlerinin eğitimi. Bu konuda da gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Birçok konuda çalışmalarımız var. En yakın zamanda Milli takım aday aday kadrosu için belli yaş gruplarında turnuvalar yapacağız. Bunun içinde yabancı takımlar da olacak. Makedonya'dan başlayın, Sırbistan gibi ülkelerle görüşmelerimiz var. Onlar da bizim gibi bir oluşum içindeler. Birlik, beraberlik içinde Türk gençlerini tespit etme imkanı var. Hem tespit etme hem değerlendirme hem de eksikliğini tamamlama sürecini devam ettirmek istiyoruz. Avrupa'da bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Bu anlamda çok iyi hocalarımız da var. Biz isteriz ki bazı Türk hocalarımız, Avrupa'da staj yapsınlar. O konuda da yardımcı olmak istiyoruz. 1'inci Lig, 2'nci Liglerde belli çalışmalar yapıp, eğitim görsünler. Bu çok önemli. Yurt dışında ne kadar çok çalışırsanız, ülkemiz için o kadar başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı."AVRUPA'DA ÇOK SAYIDA GENCİMİZ, BÜYÜK LİGLERİN ALT YAPI TAKIMLARINDA OYNUYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yaptıkları görüşme hakkında da bilgiler veren Yıldız, "Anlattıklarımın çoğunu, Nihat Başkan ile de konuştuk. Her zaman dile getirmiştim. Biz Türkiye'den hiçbir zaman maddi yardım istemiyoruz. Öyle eskisi gibi büyük harcamaların yapılmasını da istemiyoruz. Biz orada kendi imkanlarımız doğrultusunda, güzel kamp yerleri bulma şansımız da var. Daha önce ben Avrupa'da Gurbet Kupası adı altında bir organizasyon yapmıştım. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u getirmiştim. O günden sonra da birçok organizasyon yaptık. Aynı projeleri Avrupa'da da devam ettirmek istiyoruz. Sağ olsun Nihat başkanımız her konuda bize destek vereceğini, pandemi sürecinden sonra ekip olarak Almanya'ya geleceklerini, bizi orada destekleyeceğini ifade etti. Avrupa'da her şey sistem olarak yürüyor. Çok büyük yetenekler var burada. Onların futbola olan aşklarının devam etmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Avrupa'da çok sayıda gencimiz, büyük liglerin alt yapı takımlarında oynuyor. Yanlarında olduğumuzu onlara hissettirirsek daha çabuk milli takıma karar verme imkanı olacak. Daha önce ben gönüllü olarak 7 yıl boyunca milli takım için çalışmalar yapmıştım. Hakan Çalhanoğlu, Emre Mor, Yunus Mallı gibi... Aynı zamanda Almanya'da önemli bir şey var. Orada oynayanların çoğunun Alman pasaportu var. Türkiye Milli takımını seçmesi halinde Alman pasaportundan çıkması gerekiyor. O zaman Almanya Ligi'nde Türk olarak oynama zorunluluğu oluyor. Bunu bile yasa olarak değiştirdik. Yunus Mallı'da bunu başardık. Almanya Federasyonu ile çalışmalarımız oluyor. Şu anda Almanya Federasyonu ile çok güzel görüşmelerimiz geçti. Güzel neticeler aldık. Aynı şekilde onlara da anlattık. Bizde Almanya Milli Takımı'na girecek bir oyuncu varsa, siz onu yüzde yüz istiyorsanız tamam ama herkes Almanya Milli Takımı'nda oynayacak diye bir şey söz konusu değil. Biz orada başarılı olamayacakların kesinlikle biz de oynamaları için kendi aramızda bir anlaşma yaptık. Bu konuya da dikkat ediyoruz. Bunun her zaman takipçisi olacağız. Bu çocukların yanında olacağız. Bizim için her zaman burada ay-yıldızı taşımalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı