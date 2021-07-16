Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu
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Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu

Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru - Haberler | Spor

Balıkesir'de 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Triatlon Kupası ve 2021 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Balıkesir'de 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Triatlon Kupası ve 2021 Avrupa Triatlon Gençler Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 21 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilen yükselti kampıyla hazırlık sürecini geçiren milli takım, son hazırlıklarını 20 Temmuz'dan itibaren Balıkesir'de yapacak.

Milli takım kafilesinde yer alan sporcular şunlar:

Bartu Ören, Beril Selin Ergin, Burak Çağdaş, Burak Pak, Emir Aracı, Emirhan Çakır, Enes Kızılcık, Esra Nur Gökcek, Gültiğin Er, Hakan Tunç, İlay Alsan, Kıvanç Şahinkaya, Mert Çolak, Özlenen İpek Günad, Sıla Gür, Taha Eren Coşgun.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru

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