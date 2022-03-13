Avrupa Triatlon Birliği'nden Türkiye'ye üç ödül
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Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi.
Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi. Alanya Triatlonu da "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü oldu.
Triatlon branşı ile ilgili olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası ölçekte önemli ve inovatif projelere imza atan Türkiye Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödüllerine layık görüldü. Geçtiğimiz yıl 30'uncusu gerçekleşen ve dünyanın en eski triatlon yarışlarından birine ev sahipliği yapan Alanya da 2021 yılındaki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde üçüncü olarak tarihinde bir ilke imza attı.İspanya'nın La Nucia şehrinde yapılan ve halen devam eden savaş nedeniyle Ukrayna temasıyla organize edilen özel gecede Türkiye'yi, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Asbaşkanı Bülent Çendik, TTF Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, TTF Sponsorluk Kurulu Başkanı Saliha Tama ve TTF Yurtdışı İlişkileri Sorumlusu Büşra Sarıoğlu temsil etti. Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu kategorisinde Romanya ve ortak adaylar Slovenya-Estonya ile yarışan Türkiye'ye ödülleri, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandi tarafından takdim edildi."BU ÖDÜLLERİN ARKASINDA ÇOK BÜYÜK BİR ADANMIŞLIK VAR"Avrupa'nın bir numaralı otoritesi tarafından böyle üç önemli ödül ile takdir ediliyor olmasının Türk triatlonunun hem dünyanın hem de Avrupa'nın yükselen değeri olduğunu açıkça gösterdiğini hatırlatan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Gecenin en çok ödül alan, en çok alkış alan ülkesi olduk. Bu ödüller çok yönlü gelişimimiz neticesinde alındı. Son dönemde gençler kategorisinde 27'nci sıradan 11'inci sıraya yükselmemiz, organizasyonlarımızdaki gelişmeler, uluslararası hakem ve antrenör sayımızdaki hızlı artış, eğitim konusuyla ilgili olarak son üç yılda Avrupa Triatlon Birliği'nden alınan proje destekleri ödülleri almamızda önemli rol oynadı. Bu ödüllerin arkasında çok büyük bir emek, inanç ve adanmışlık var. Emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma camiamız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gelişimin uluslararası camiada fark edilmiş olmasının kendileri için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yalçınkaya, "Türk triatlonu olarak bundan sonra dünyada ve Avrupa'da her alanda söz sahibi ülkeler arasında olmak için daha çok çalışacağız. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.Avrupa Triatlon Birliği Ödül Komitesi'nden Aldo Lucarini, Bernard Saint-Jean ve Werner Taveirne'nin yer aldığı organizasyonda diğer ödül kategorileri; En İyi Erkek Triatlet, En İyi Kadın Triatlet, En İyi Erkek Paratriatlet, En İyi Kadın Paratriatlet, En İyi Ulusal Federasyon, En İyi Hakem ve En İyi Yerel Organizasyon oldu.