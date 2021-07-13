Avrupa Triatlon Birliği kurullarında üç Türk üye görev yapacak
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Avrupa Triatlon Birliği kurullarında üç Türk üye görev yapacak

Avrupa Triatlon Birliği kurullarında üç Türk üye görev yapacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Triatlon Birliğinin (ETU) "triatlonun gelişimi" misyonuyla oluşturulan yeni kurullarında üç Türk üye görevlendirildi.

Avrupa Triatlon Birliğinin (ETU) "triatlonun gelişimi" misyonuyla oluşturulan yeni kurullarında üç Türk üye görevlendirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ETU Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda Avrupa'da triatlon branşının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle "Medya ve Pazarlama Komisyonu", "Hukuk ve Anayasa Komisyonu" ve "Yarışma Komisyonu" oluşturuldu.

ETU tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeler neticesinde Türkiye Triatlon Federasyonu Gelişimsel Projeler Koordinatörü Hüseyin Onur Aydemir, Yarışma Komisyonu'nda, Türkiye Triatlon Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi, TFF Hukuk Müşavirliği avukatlarından Hazal Şahin ve yaş grubu triatlet Saliha Yüksel Tama, Medya ve Pazarlama Komisyonunda dört yıl yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bu görevlendirmeleri, son yıllarda branşımız adına ülkemizde gerçekleşen ulusal ve uluslararası çaptaki adımların onaylanması ve taktir görmesi olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle camiamızdan aldığımız olumlu geri bildirimler, bir kez de Avrupa Triatlon Birliğinin zirvesinden teyit edilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya, "Bundan böyle Türkiye, Avrupa triatlonunda da söz sahibi olacak. Bu tarihimizde bir ilk. Türkiye olarak, yetkinlikleri dolayısıyla aday gösterdiğimiz üç arkadaşımızın da kurullara seçilmesinden dolayı çok mutluyuz. Bizleri en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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