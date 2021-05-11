Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla'nın hedefi olimpiyatlar Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla'nın hedefi olimpiyatlar Açıklaması

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla'nın hedefi olimpiyatlar Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la birlikte ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, madalya gururunu olimpiyatlara taşımak istiyor.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası gençler senkronize finalinde Elif Çolak'la birlikte ikinci olarak trampolinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla Karakuş, madalya gururunu olimpiyatlara taşımak istiyor.

Sıla Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını, federasyonun düzenlediği kamplar sayesinde partneri Elif Çolak ile sıkı bir tempo içine girdiklerini ifade etti.

İlkleri yaşadıkları şampiyonadan mutlu döndüklerini belirten Sıla Karakuş, takım arkadaşıyla sergiledikleri performans ve uyumun başarıyı getirdiğini söyledi.

Milli cimnastikçi, şöyle konuştu:

"Elif'le havada birbirimizi hissediyor gibiyiz. Konuşma şansımız olmuyor, mecburen hissetmek zorundayız. Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki nerede ne hata yapabileceğimizi, yaptığımız hatayı nasıl kurtarabileceğimizi ezberledik artık. Böyle bir madalyayı ülkemize kazandırmak ve tarih yazmak çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz. Bundan sonraki ilk hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda madalya almak ama ana hedefimiz olimpiyat madalyası."

Cimnastiğe 5 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başladığını dile getiren Sıla Karakuş, 8 yaşında antrenörünün yönlendirmesiyle trampoline geçiş yaptığını aktardı.

Sıla Karakuş, cimnastiğin kendisine disiplin kazandırdığını belirterek, "Biraz sosyal hayatımız kısıtlanıyor olabilir ama burası da bize ayrı bir sosyal hayat açıyor." diye konuştu.

"Bu madalya 12 yıllık bir yolculuğun neticesi"

Sıla Karakuş'un antrenörü Aysun Yıldırım da Avrupa Şampiyonası'nda senkronize ve bireyselde aldıkları madalyaların yanında genç kızlarda 0,50 puanla dereceyi kaçırdıklarını söyledi.

Trampolin cimnastiğin cesaret istediğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekniğin yanında zihinsel antrenman da çok önemli. Sıla bunları çok ciddi anlamda aşarak bu noktaya geldi. Bu bir günde yapılmış bir şey değil. 12 yıllık bir yolculuğun neticesi, güzel bir şekilde başarıya adımımızı attık, büyük bir madalya ile dönüş yaptık. Bundan sonra aynı sistemde hiç geriye dönüş yaşamadan daha temiz adımlar atıp devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seda Sayan Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Diego Muslera Cyle Larin Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Sıla'nın hedefi olimpiyatlar Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:40:38. #1.16#

title