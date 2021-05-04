Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Spor

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporculardan Sıla Karakuş, memleketi İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran sporculardan Sıla Karakuş, memleketi İzmir'de Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'na Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ile birlikte gelen Sıla Karakuş'u anne Tülay, baba Haydar ve kardeşi Duru Karakuş ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve milli sporcular karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle Sıla Karakuş'u karşılayan ailesi ve arkadaşları, genç sporcuyu tebrik etti. Bu sırada anne Tülay Karakuş, sevinç gözyaşı döktü.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan milli sporcu Sıla Karakuş, takım arkadaşı Elif Çolak ile önemli bir başarıya imza attıklarını, gururlu olduklarını belirterek, "Çok mutluyuz. Yıl sonunda dünya şampiyonamız var. Aynı madalyayı orada da kazanmak istiyoruz. Olimpiyat oyunlarında da madalya hedefliyoruz." diye konuştu.

Baba Haydar Karakuş, ülke adına tarihi bir başlangıca imza atan kızlarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Sporda son dönemde diğer sporcuların başarılarını örnek alarak kızım çalışmalarına daha da fazla gayret ederek devam etti. Partneriyle birlikte tarih yazdılar." ifadelerini kullandı.

Anne Tülay Karakuş da büyük gurur ve sevinç yaşattığı için kızına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Sıla Karakuş ve Elif Çolak'ı tebrik ederek, trampolinin de artık madalyaya aday branşlar içerisinde olduğunu aktardı.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise cimnastikte altın tarih yaşandığını ifade ederek, sporcuların olimpiyatlarda da Türk bayrağını dalgalandırmasını hayal ettiklerini dile getirdi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize finalinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 44.830 puanla Avrupa ikincisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu kabul etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu kabul etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Sıla Karakuş, İzmir'e geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:40:41. #1.14#

title