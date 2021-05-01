Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finalde

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finalde
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finale kaldı.

Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç kadınlar senkronize kategorisi elemesinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş yarıştı.

Organizasyonda milli sporcular Elif Çolak ve Sıla Karakuş, 83.110 puanla her ülkeden bir takımın katılacağı yarınki finale üçüncü sıradan katılma hakkı kazandı.

Takımı tebrik eden federasyon, milli sporculara finalde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Vedat Bilgin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş finalde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 20:07:51. #1.15#

title