Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden " işletmelere destek sürmeli" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden " işletmelere destek sürmeli" çağrısı

11.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:50
Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden 'işletmelere destek sürmeli

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Butters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da işletmelerin toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi verdiğini, desteklemelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Üst Yöneticisi (CEO) Ben Butters, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa'da işletmelerin toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi verdiğini, desteklemelerin sürmesi gerektiğini söyledi.

Butters, EUROCHAMBRES ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde çevirim içi düzenlenen "AB-Türkiye Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu" programının "Toparlanma, Yatırım ve Sürdürülebilir Finansman" başlıklı oturumunda konuştu.

Salgının Avrupa iş dünyası üzerine etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma yaptıklarını anlatan Butters, işletmelerde satış, yatırım ve istihdam gibi konularda çok ciddi bir endişe söz konusu olduğunu ifade etti.

Butters, krizin sadece talebi değil aynı zamanda tüketici davranışlarını da etkilediğini belirterek, "İnsanlar tasarrufa yönleniyor. Bir çok işletme normal seviyede üretim gerçekleştiremiyor. Ofisler ve fabrikalar kapanıyor. Çeşitli kısıtlayıcı uygulamaların verimliliğe de yansıması oluyor. Bu nedenle elimizdeki tüm araçlara işletmelere destek olmalıyız." diye konuştu.

İşletmelere verilen desteklerin salgın devam ettiği sürece ve gerekli olması halinde salgın sonrasında da sürmesinin önemine işaret eden Butters, "İşletmeler toparlanma değil hayatta kalma mücadelesi veriyor." dedi.

Butter, geçen 12 ayda bazı AB üyesi ülkelerin sınırlarını kapatarak Tek Pazar'ın işleyişini tehlikeye soktuğunu anımsatarak, serbest dolaşımın sağlanması ve sınırlarda orantısız uygulamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği güncelleme vurgusu

Salgınının iş ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkartmanın ve ekonomiler arasında ticareti basitleştirmenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Butters, "AB ve Türkiye gibi önemli ekonomiler arasında serbest ve adil ticaret olmaması toparlanma çabalarına da zarar verir. Bu durumu, buradaki politika belirleyicilere devamlı anlatıyoruz. Bu nedenle Gümrük Birliği güncellenmesi çok önemli. Bunun önümüzdeki aylarda hızlı ve etkili biçimde takip edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun
Magazin Prens Harry Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden " işletmelere destek sürmeli" çağrısı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:51:35. #1.16#
title