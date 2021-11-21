Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 10 madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleşen şampiyonada milli sporcular ikinci gün 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

Milliler ilk iki gün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyaya ulaştı.

Organizasyonun ikinci gününde yapılan müsabakalar sonucu madalya alan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:

Elif Aybüke Yılmaz-Büşra Deniz Yılmaz-Buse Yavuz (30 Yaş Altı Kadın Takım)

İlkay Tekin-Elif Soytürk Akın-Fatma Törehan (30 Yaş Üstü Kadın Takım)

Pelin Düzen-Burak Dilli (Serbest Stil 17 Yaş Altı Çift)

Gümüş Madalya:

Seyyid Burhaneddin Fırat (40 Yaş Altı Erkekler Bireysel)

Mustafa Yılmaz (60 Yaş Altı Erkekler Bireysel)

Aykut Taşgın (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)

Bronz Madalya:

Dilan Yaprak Alan-Mustafa Aydın (Yıldızlar Çift)

Ali Kemal Ustabaş-Habip Okçu-Osman Şenel (30 Yaş Altı Erkek Takım)

Alper Sadıkoğlu-Hayri Temel Alper-Volkan Yalçınkaya (30 Yaş Üstü Erkek Takım)

Gülsena Karakuyulu (Serbest Stil 17 Yaş Üstü Bireysel)

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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