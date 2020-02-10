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Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da düzenlenecek

Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak.

10.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:46
Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, Fransa'da düzenlenecek

Takımlar Badminton Şampiyonası, yarın 'da başlayacak.

Lievin kentinde düzenlenecek organizasyon, 16 Şubat Pazar günü sona erecek.

Şampiyonada Erkek Milli Takımı, 3. Grup'ta Belçika, Fransa ve Macaristan ile karşılaşacak. Kadın Milli Takımı ise 6. Grup'ta Finlandiya, Çekya ve Slovenya'ya karşı mücadele verecek.

Türkiye'nin kadrosunda yer alan sporcular şöyle:

Erkekler: Emre Sönmez, Emre Lale, Haktan Doğan, Serhat Salım, Serdar Koca, Murathan Eken, Mehmet Çapar.

Kadınlar: Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül, Neslihan Yigit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü.

Öte yandan, 14-16 Şubat tarihlerinde aynı yerde Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası da yapılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi Arda Doğaç Atan, Kerem Acu, Veysel Taşdemir, Mehmet Can Töremiş, Buğra Aktaş, Berat Cambaz, Ravza Bodur, Tuğçe Damar, Sinem Yıldız, Şavval Naz Işık, Sümeyye Tuncer ve Başak Seven temsil edecek.

Kaynak: AA
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