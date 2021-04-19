"Avrupa Süper Ligi"nden UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısı Açıklaması

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün katılımıyla "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişim, UEFA ve FIFA'ya diyalog çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi tarafından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e yollanan mektupta, söz konusu girişimin korunması için gerektiği takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtilerek, "Organizasyonumuzun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek amacıyla FIFA ve UEFA ile görüşme talebinde bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, UEFA'nın devam eden organizasyonlarının yerini almak niyetinde olunmadığı öne sürülerek, "UEFA Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nin yerini doldurmayı amaçlamıyoruz. Bu turnuvalar devam ederken, onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu