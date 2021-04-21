"Avrupa Süper Ligi" karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Avrupa Süper Ligi" karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı

'Avrupa Süper Ligi' karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

"Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerini içeren açıklamayı, Ozan da Twitter hesabına koydu.

İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para
Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Liverpool'un hocası Klopp'tan cesur yorum: Bu hoşuma gitmedi, mesele sadece para
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Avrupa Süper Ligi" karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 01:02:52. #1.14#

title