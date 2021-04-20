Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?

Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?
BBC - Haberler | Dünya

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Pazar günü Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından başlayan tartışmalar kıta çapında sürerken, İngiltere'de taraftar dernekleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Pazar günü Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından başlayan tartışmalar kıta çapında sürerken, İngiltere'de taraftar dernekleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Premier Lig'den Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını duyuran altı kulüpten altısının da taraftar dernekleri yei lig oluşumuna karşı çıktı.

Arsenal Taraftarlar Derneği, yeni ligin futbola dair her şeyi öldüreceğini belirtti ve "Buna karşı çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Dernek yönetimi bu turnuvaya katılmanın, Arsenal kulübünün sonunu getireceğini savundu.

Chelsea Taraftarlar Derneği de yeni oluşuma tamamen karşı olduklarını duyurdu. Dernek, "Böylesi bir Süper Lig, para için açık rekabeti yok eder" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un taraftar derneği Spirit of Shankly, kulübün sahibi olan ABD'li FSG şirketinin "aç gözlülükle para peşinde koşarken taraftarları göz ardı ettiğini" belirtti ve ekledi:

"Futbol onların değil bizimdir. Futbol kulübümüz de onların değil bizimdir."





Manchester City Resmi Taraftarlar Derneği, kulüp yönetiminin bu kararı alırken hiçbir şekilde kendilerine danışmadığını duyurdu:

"Bu turnuvanın motivasyonu açgözlülükmüş gibi gözüküyor. Kulüp yönetiminin taraftarlara hiçbir bilgi vermemesi, bu kararı alanların futbol geleneklerine hiçbir saygısı olmadığını gösteriyor.

"Diğer tüm taraftar örgütleriyle birlikte bu plana karşı savaşmakta kararlıyız."

Manchester United Taraftarlar Derneği de "Zengin kulüplerin kendi seçtikleri takımlardan oluşan ve kapalı bir sistem olan Süper Lig, futbola dair her şeye ve Machester United'ın değerlerine aykırıdır" dedi.

Dernek, küresel bir pandemi döneminde böylesine "bencilce" bir adım atılmasının futbola hakaret olduğunu savundu.

Tottenham Hotspur Taraftarlar Derneği ise kulüplerinin Avrupa'da kupa kazanan ilk Britanya takımı olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Kulüp yönetimi kulübe, tarihine ve bu oyunu özel yapan sihre ihanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kulüpler bu kadar çok tepki bekliyor muydu?

Böylece Avrupa Süper Ligi önerisi, İngiltere'de neredeyse tüm taraftar derneklerini bir araya getiren ve hepsinin tepkisini çeken nadir olaylardan biri haline geldi.

BBC Spor Servisi'nden Simon Stone, kulüplerin böylesi bir tepki beklediklerini ve buna hazır olduklarını söylüyor.

Stone'a göre kulüplerin hedefi, ilk haftalardaki tartışmalar ve tepkiler durulduktan sonra FIFA ve UEFA ile görüşmeler yapmak.

12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni mümkün olan en yakın zamanda başlatmak istediklerini açıklamıştı.

Stone ise ligin başlaması için 2022-23 sezonunun daha gerçekçi bir hedef olacağı görüşünde.

BBC
Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?
Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?
Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, 'Destan yazıyor' dediler
Türk SİHA'ları dünya basınında! Övgüler yağdırıp, "Destan yazıyor" dediler
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Antony Blinken Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 15:52:21. #1.15#

title