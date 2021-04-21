Avrupa Süper Ligi geri adım atmıyor
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Avrupa Süper Ligi geri adım atmıyor

Avrupa Süper Ligi geri adım atmıyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Avrupa Süper Lig'i, 6 İngiliz kulübünün ayrılma kararından sonra bir açıklama yaparak, futbol endüstrisinde değişikliğin gerekli olduğunu, diğer kurumlarla daha sıkı diyalogla bu projenin hayata geçirilmesini savundu.

Avrupa Süper Lig'i, 6 İngiliz kulübünün ayrılma kararından sonra bir açıklama yaparak, futbol endüstrisinde değişikliğin gerekli olduğunu, diğer kurumlarla daha sıkı diyalogla bu projenin hayata geçirilmesini savundu.

İspanya ve İtalya'dan 3'er kulübün kaldığı Avrupa Süper Ligi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "İngiliz kulüplerinin, maruz kaldıkları baskı nedeniyle bu kararı almaya mecbur bırakıldıklarını duyurmalarına rağmen, bugün olduğu gibi teklifimizin doğru ve Avrupa mevzuatı ile tutarlı olduğuna ikna olduk. Mahkemeler de Süper Lig projesini üçüncü şahısların herhangi bir eylemine karşı korumaktan çekinmedi." denildi.

"Avrupa futbolunun statükosunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz ve mevcut sistem düzgün çalışmadığı için yeni bir rekabet öneriyoruz." denilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin "futbol endüstrisini geliştirmeyi ve tüm piramit için katma değer üretmeyi hedeflediği" belirtildi.

Ortaya atılan söz konusu ligin, "finansal zorluklarla yüzleşmek için mükemmel bir fırsat olduğu ve tüm futbol ailesine yönelik dayanışma ödemelerini önemli ölçüde artırmanın temel amacıyla tasarlandığı" kaydedildi.

"Ancak, projemizle ilgili olarak futbol camiasının farklı aktörlerinin görüşlerini dikkate almamız gerektiğinin farkındayız." denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu nedenle, her zaman taraftarlara mümkün olan en iyi rekabeti sunmaya ve sporun sürdürülebilirliği için gerekli olan üçüncü taraflara yönelik dayanışma ödemelerini artırmaya çalışmak amacıyla, bu endişeleri gidermek için gelecekteki en uygun eylemleri değerlendireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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