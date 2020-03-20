SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli - Spor
Macaristan, Avrupa, Spor

Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

20.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:16
Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli

Avrupa Su Sporları Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle planlanan tarihlerde düzenlenemeyecek.

Avrupa Yüzme Birliğinden (LEN) yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliğinde 11-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyona, artan sağlık endişeleri ve seyahat kısıtlamaları yüzünden ertelendi.

Geçici olarak 17-30 Ağustos tarihlerinin belirlendiği ancak kesin tarihin, yerel organizasyon komitesiyle mayıs sonu veya haziran başında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından belli olacağı da ifade edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum Spor
Beşiktaş'ın yıldızından şok talep: Ülkeme dönmek istiyorum
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak Spor
Liverpool'dan alkış alan hareket! Stat çalışanları mağdur olmayacak
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Spor
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte! Spor
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen yıldız oyuncunun başı dertte!
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı Spor
Beşiktaşlıları sevinçten uçuracak haber! Talisca yönetime mesaj yolladı
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı! Spor
Koronavirüse yakalanan İtalyan futbolcu, yaşadıklarını anlattı!
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Fenerbahçe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışmalarını evde yapacak
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Erdal Bahçıvan istifa etti
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Bikini giyip maske takan model, korona için kampanya başlattı
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Elneny ikna etti, Beşiktaş Trezeguet ile prensip anlaşmasına vardı
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Burak Yılmaz Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Ateş Karar Wuhan
Şu an buradasınız: Avrupa Su Sporları Şampiyonası'na koronavirüs engeli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 18:16:07. #1.14#
title