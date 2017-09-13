Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun Süresi Uzatılıyor

AB ekonomisini canlandırmak, yatırım projelerini artırmak için kurulan Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun süresinin 2020 yılına kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun Süresi Uzatılıyor

AB ekonomisini canlandırmak, yatırım projelerini artırmak için kurulan Avrupa Stratejik Yatırım Fonunun süresinin 2020 yılına kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak: Dunya.com