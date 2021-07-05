Avrupa Star Challenge Şampiyonu belli oldu!
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Avrupa Star Challenge Şampiyonu belli oldu!

Avrupa Star Challenge Şampiyonu belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Şampiyon sizlerle!

Dün yayıncılar ve ünlüler arasında gerçekleşen Avrupa Star Challenge Şampiyonu nihayet belli oldu. Kıran kırana geçen maçların ardından temsilcilerimizin de bulunduğu turnuvadan galip olarak ayrılan taraf "Fransa" oldu.

Fransa, 20 kill puanı ve 58 sıralama puanı ile toplamda 78 puan aldı ve böylelikle birinciliği ele geçirdi. Fransa'yı ise ülkemiz temsilcileri 2. ve 3. olarak takip etti. Ülkemizden katılan takımların puanları ise sırasıyla 31 kill puanı-31 sıralama puanı ile toplam 62 puan ve 26 kill puanı-34 sıralama puanı ile toplam 60 puan idi.

Ülkemizden katılan iki takım oynanan 4 haritada da rakiplerine haritayı dar etse de birinciliğe ulaşamadı. Yine de kendilerini Playerbros olarak tebrik ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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