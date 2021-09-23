İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı - Haberler
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İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye'de Avrupa standartlarında olduğu belirtilen, hayvanlara özel park çalışması yapıldı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - Ümraniye'de Avrupa standartlarında olduğu belirtilen, hayvanlara özel park çalışması yapıldı. Açılan Minik Dostlar Hayvan Parkı'nda köpeklerin eğitim alabileceği, oynayıp keyifle vakit geçirebileceği alan oluşturuldu.

Ümraniye Belediyesi hayvanlara özel 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' projesini hayata geçirdi. Kişilerin hayvanlarını getirip eğiteceği ve Oyunlar oynatabileceği parkın 7 gün 24 saat açık olacağı belirtildi. Parkın Avrupa standartlarında olduğunu belirten Köpek Eğitmeni Uğur Kuruş, 'Burası gerçekten köpekler ve sahipleri için inanılmaz bir yer. Burada minik dostlarımız ve onların sahiplerinin eğlenebileceği, çok rahat hareket edebileceği, köpeklerin enerjisini atabileceği çok konforlu bir alan yaratılmış' diye konuştu. Kuruş, ayrıca parkta köpekler için çeşitli profesyonel parkurlar olduğunu, bunlar sayesinde ise köpeklerin sosyal odağını artıracağını belirtti.

KÖPEKLERİN EKLEMLERİNE ZARAR VERMEYECEK

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a bu çalışmasından dolayı teşekkürlerini ileten eğitmen Uğur Kuruş, parka getirilen köpeklerin önce dışardaki kum alanda tuvaletlerini yapabileceğini daha sonra rahatlıkla içeri girebilerek oyun oynayabileceklerini söyledi. Parkta her şeye dikkat edildiğini belirten Kuruş, 'Ayrıca yerler oyun oynamaları için çok uygun. Köpeklerimizin eklemlerine zarar vermeyecek yerler inşa edildi. Çok profesyonel bir çalışma olmuş. Birçok Avrupa ülkesini gezdim ve böyle parkları gördüm. Bu park da gerçekten Avrupa standardında olmuş' diye konuştu.

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı

İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı
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Haber: İSTANBUL-Avrupa standartlarındaki 'Minik Dostlar Hayvan Parkı' açıldı - Haberler
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