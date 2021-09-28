Avrupa Spor Haftası Muğla'da Kutlandı

MUĞLA (Habermetre) - 23-30 Eylül tarihlerinde Avrupa Spor Haftası kapsamında Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri Avrupa Spor Haftası kapsamında Avrupa Delegasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinasyonunda Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın katıldığı törenle kutlandı. Muğla Atatürk Stadyumunda yapılan törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, Gençlik ve Spordan sorumlu Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürleri, Antrenörleri, Gençlik Liderleri ve Sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman açılış konuşmasını yaptı. Yaptığı konuşmada spor bilincinin geliştirilmesinin, sağlıklı yaşamın öneminin vurgulanmasının amaçlandığını belirten İlman, "Kentte bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerle spor kültürünün toplumda daha geniş bir tabana yayılmasını, sağlıklı yaşam bilinciyle birlikte spor bilincinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimize hizmet etmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. Doğası, tarihi, kültürü, coğrafi yapısı ile yer yüzü cenneti Muğla'mız 12 ay boyunca her türlü sporun yapılmasına imkan sağlayan nadir illerimizden birisidir" dedi. Açılış konuşmasının akabinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Protokol üyeleri ve sporcuların kestiği kurdelenin ardından sporcular Halter, Tenis, Hokey, Satranç, Bocce, Futbol, Atletizm, Boks, Basketbol, Bisiklet Hentbol, Voleybol, Okçuluk, Masa Tenisi, Judo ve Kick Boks etkinliklerini gerçekleştirdi.

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