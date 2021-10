MARDİN (Habermetre) - Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Renkli Görüntülerle Son Buldu Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinasyonunda organize edilen, "Avrupa Spor Haftası" etkinliğinin kapanış törenine katıldı. Sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Avrupa Delegasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun koordinesinde "Korumasız Gençlerin Gençlik ve Spor Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" çeşitli sportif etkinliklerle son buldu. Artuklu Kapalı Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, proje bilgilendirme sunumu ve Mardinli Milli Atlet Ömer Alkanoğlu'nun başarı hikayesiyle devam etti. Tarihin en büyük zorunlu göçlerinden biri Programda konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, 2011 yılında başlayan Suriye'deki insanlık dramının tarihin tanık olduğu en büyük zorunlu göç hareketlerinden birisini beraberinde getirdiğini belirterek, "Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yerinden, yurdundan eden; kan ve gözyaşı ile yazılan bu dramın ilk günlerinden itibaren devletimiz ve milletimiz, yaşanan göç dalgasına duyarsız kalmamış; doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalanlara sadece sınır kapılarını değil, gönül kapılarını da açmıştır. " dedi. Mardin'de 90 Bin Suriyeli misafir ediliyor Suriyeli misafirlerin acılarını dindirmek, yaşamlarını idame ettirmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı alanlarda pek çok projenin hayata geçirildiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Başlatılan projelerin, yürütülen çalışmaların temeli, insan onuruna yakışır bir yaşam standardını evlerinden, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeli misafirlerimiz için de temin etmektir. Bu bağlamda ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde çeşitli çalışmalar başlatılmıştır. Bu iller arasında yaklaşık 90 bin Suriyeli misafirimizin yaşadığı Mardin'imiz de bulunmaktadır. " ifadelerini kullandı. Odak nokta; insan ve temel hak olan insanca yaşama hakkıFRIT Fonu kapsamında gerçekleşen proje ile Mardin'de spor altyapısına katkı sağlayacak yeni yatırımların kazandırılacağını anımsatan Vali Demirtaş, şunları söyledi: "Yatırım faaliyetleriyle birlikte sportif eğitim faaliyetleri de proje dahilinde yürütülecektir. Suriyeli gençlerle gençlerimiz; sporun dostluk, barış ve kardeşlik ikliminde buluşacak; karşılaştığımız sosyal uyum ve iletişim sorunları ortadan kalkacaktır. Ayrıca yürütülecek sportif eğitim faaliyetleri, keşfedilmeyi bekleyen yeni sporcuların keşfine de zemin hazırlayacaktır. Yürüttüğümüz bu çalışmaların aslında tek bir odağı bulunmaktadır. Odak noktamız, insan ve onun en temel hakkı olan insanca yaşama hakkıdır. Bizler, bu hakkın sahibine teslimi noktasında var gücümüzle çalışmaktayız. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Alman Kalkınma Bankası ve diğer paydaşlarımız da bu ve benzeri proje ve faaliyetlerle karşılaşılan sorunların çözümünde önemli destekler sağlamaktalar. Hiç kuşkusuz sağlanan desteğin artarak sürmesi, önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin gündeme gelmesine ve sorunların çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Gayemiz, çocukların, gençlerin yüzlerinden tebessümü, dillerinden şarkıları eksiltmemektir. Sevgi dilini, dünyanın ortak lisanı haline dönüştürmektir. Bugünden geleceğe umut tohumları serpmektir. "Mardin'de sportif yatırımlar yapılacak Mardin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, spor tesislerin kurulması amacıyla ülke genelinde gerçekleştirdikleri 25 Milyon Avroluk yatırım kapsamında Mardin'de de paydaşlarıyla birlikte sportif yatırımlar yapacaklarını söyledi. Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri alanı gezerek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü sporcularının tekvando, karate, tenis, voleybol, masa tenisi, judu, güreş, ayak tenisi, Wu-Shu etkinlerini izledi. Protokol üyeleri sporcularla basketbol oynadıKapanış programı, Vali Demirtaş, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve diğer protokol üyelerinin basketbol maçının ardından son buldu. Törene, Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Vali Mahmut Demirtaş, Gençlik Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, KfW Ankara Ofis Direktörü Kirk Mıldner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Vali Yardımcıları, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, siyasi parti temsilcileri, Gençlik ve Spor Müdür Vekili Necmeddin Nas, antrenörler ve sporcular katıldı.

