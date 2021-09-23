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Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Manisa'da Başladı

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Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri Manisa'da Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' programının açılış törenine katıldı.

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' programının açılış törenine katıldı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında (be active) 'Aktif ol' sloganı ile Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası açılış programı Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşti. Kutlama programına Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa ASKF Başkanı Erol Timur ve aileler katıldı. Avrupa Spor Haftası kutlamaları Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sporcuların cimnastik ve tekvando gösterilerinin ardından halk oyunları gösterileri ile devam etti. Halk oyunları grubu gösteri sonunda Türk Bayrağı açarak, büyük alkış topladı. Programda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısının konuşmasına canlı bağlantı yapıldı. Protokol üyelerinin katılımı ile açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra istasyonlar halinde gösteri yapan sporcuları ziyaret edip başarılar diledi. Manisa Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy mini masa tenisi maçı yaparken, program sonunda sporcular ve protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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