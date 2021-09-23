Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

Kayseri'de; geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle açıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de; geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı başlayan Avrupa Spor Haftası, Kayseri'de de düzenlenen törenle başladı. Atatürk Spor Kompleksi Açık Saha'da düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra jimnastik, karate, güreş ve okçuluk gösterileriyle devam eden törenin açılış konuşmasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı yaptı. Kabakçı konuşmasında; olimpik sporcuların yetişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydederek; "Şehrimizde ve ülkemizde sporun tabana yayılması olgusunu hem spor kültürünün yayılması adına yapılacak çalışmaları kurumumuz olarak bu hafta içerisinde toplumumuza daha net koymak için ortaya koyduğumuz bir çalışma. Gerçekten çok iyi bir kadroyla çalışıyoruz. Aynı zamanda çok yetenekli sporcularımız var. Bizler bu yeteneklerimizi ve aynı zamanda devletimizin yapmış olduğu spora olan yatırımları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Son 15 yılda tesisleşme hamlelerinin de öne çıkmasıyla birlikte sporun tabana yayılması, branş çeşitliliğinin artması aynı zamanda tüm yetenekli çocuklarımızı da çeşitli organizasyonlarla spora kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Bizler; hiçbir zamanımızı boşa geçirmeden devletimizin, milletimizin bize bahşettiği ortamları en iyi şekilde değerlendirerek başta spor kültürü ve aynı zamanda sağlıklı yaşam adına spor yaptırabilmeyi en iyi yapacak kurumlardanız. Branşlardaki gelişmeleri ve elde ettiğimiz başarıları gördükçe üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünerek aynı zamanda da olimpik yolda ilerleyecek sporcular yetiştirecek çalışmalarla inşallah önümüzdeki yıllarda Kayserimizde birçok branşta sporcularımızı göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, kesilen kurdele ile açıldı. - KAYSERİ

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Fatih Terim'in elini öpen taraftar: 'Hocam sakın takımı bırakmayın'

Fatih Terim'in elini öpen taraftar: "Hocam sakın takımı bırakmayın"

 Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Oğuzhan Koç
Spor Mario Balotelli Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Kayseri'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:54:10. #1.11#