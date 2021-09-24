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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da başladı

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da da başladı.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak başlayan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da da başladı.

23-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri" Kışla Mahallesi Semt Sahası'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bireyleri ve toplumu ömür boyu sürecek fiziksel aktiviteye teşvik ederek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe birçok kişi katıldı.

Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle başladı. 81 ilde eş zamanlı olarak "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlıklı Günleri" adı ile "Harekette Bende Varım" sloganıyla başlayan spor etkinlikleri ve gösterilerinin düzenlediği programa katılan Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, gösterileri tek tek izledi. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 30 Eylül Perşembe günü sona erecek. - IĞDIR

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Iğdır'da başladı

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