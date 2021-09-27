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Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülerle sona erdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülerle sona erdi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Ordu Caddesi üzerinde bulunan Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasını planlanan etkinlikler Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde sporcular ve gençler taekwondo, jimnastik, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, matrak gösterilerinde bulundular.

"Avrupa Hareketlilik Haftası"nın temel amacının hareketli yaşamı sağlamak olduğunu belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "Gençlerimizi çok güzel bir hafta bekliyor. Bu haftayı hareketlilik içerisinde çeşitli aktivitelerle dolu dolu kutlayacağız. Avrupa Hareketlilik Haftası'nı ailelerimizle, arkadaşlarımızla spor yaparak, aktivitelerde bulunarak kutlamaya herkesi davet ediyorum." dedi.

Etkinlikte sporcular ve gençler tarafından jimnastik, taekwondo, karate, masa tenisi, geleneksel okçuluk, matrak gösterileri düzenlendi.

Etkinliklerin son gününde bisiklet turunda vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı Dörtyol'da bir araya gelerek pedal çevirdi.

Erzincan Ekşisu Mesire alanında son bulan etkinlikte yamaç paraşütü ve paramotor gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. - ERZİNCAN

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Erzincan'da renkli görüntülere sahne oldu

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