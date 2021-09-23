HAKKARİ (AA) - Avrupa Spor Haftası, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muş

Muş'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Göletli Park'ta düzenlendi.

Vali İlker Gündüzöz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Bu gençlerimizi iyi noktalara kanalize etmek gerekir.

Gençlere eğitim, oyun, istihdam gibi alanları oluşturmak için devlet olarak ve özelde de yerel yönetimler çalışmak zorundayız." açıklamasında bulundu.

Etkinlikleri Belediye Başkanı Feyat Asya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de izledi.